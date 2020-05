Trauriges Liebes-Update von Jaime King (41)! 2007 gab die Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rolle in der US-Serie Hart of Dixie bekannt ist, ihrem Mann Kyle Newman (44) das Jawort. Ihre beiden Kids Leo und James machten das Familienglück der beiden perfekt. Doch nach 13 Jahren Ehe gibt es nun schockierende Neuigkeiten: Jaime soll nicht nur die Scheidung fordern, sondern auch eine einstweilige Verfügung.

Das berichtet jetzt TMZ. Das Magazin will aus Insider-Kreisen erfahren haben, dass die Serien-Darstellerin am Montag entsprechende Unterlagen in Los Angeles eingereicht hat. Was der Grund für die Trennung ist, ist bisher nicht bekannt. Doch die einstweilige Verfügung lässt vermuten, dass das Liebesaus nicht unbedingt harmonisch verlaufen ist. Ein offizielles Statement gab bisher keiner der beiden ab.

Noch im vergangenen September schien alles in bester Ordnung zu sein. Die zweifachen Eltern flanierten bei der Freeze HD Gala in Hollywood zusammen über den roten Teppich. Jaime schmiegte sich damals total verliebt an ihren Kyle und schmachtete ihn auf den Fotos regelrecht an.

