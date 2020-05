Große Trauer bei allen Scarface-Fans: Geno Silva (✝72) alias The Skull ist tot. Er wurde berühmt als derjenige, der den Drogenbaron Tony Montana (Al Pacino, 80) in dem beliebten Film von 1983 zur Strecke brachte. In mehr als vier Jahrzehnten spielte er in über 60 Filmen oder TV-Serien mit: Unter anderem hatte er einige Gastauftritte bei "The A-Team" und "MacGyver". Nun hat die Broadway-Bekanntheit den Kampf nach langer Krankheit verloren.

Wie seine Familie gegenüber The Hollywood Reporter mitteilte, sei die Schauspiel-Ikone am 9. Mai im Alter von 72 Jahren an frontotemporaler Degeneration, einer Form von Demenz, gestorben. Er hinterlässt unter anderem seine Frau Pamela, seine Tochter Lucia und zwei Enkelkinder. Weitere Details zu seinem Tod sind bis jetzt nicht bekannt. Seine Liebsten baten nur darum, auch in Zukunft für die "The Ass'n for Frontotemporal Dementia" zu spenden, damit die Erkrankung weiter erforscht werden kann.

Auch auf Social Media nahmen viele Fans Abschied von der "Scarface"-Legende: "Geno war für seine Arbeit in vielen Filmen bekannt und brachte immer einen Grad an Raffinesse und Komplexität in seine Rollen! Ruhe in Frieden", würdigte ein Bewunderer auf Twitter.

ActionPress Geno Silva in "Meine Mutter ist ein Werwolf"

ActionPress Geno Silva in "Extreme Range"

ActionPress/United Archives GmbH Al Pacino in "Scarface"



