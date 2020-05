Frederick Lau (30) und der Rapper Yonii lieferten sich einen handfesten Streit – und zwar mitten in einem Berliner Einkaufscenter! Bereits am vergangenen Freitag sorgten der 4 Blocks-Darsteller und der "Habibti"-Interpret für mächtig Aufsehen. Die beiden hatten sich im Einkaufscenter Alexa zunächst heftig gestritten. Schließlich soll der "Dogs of Berlin"-Star Yonii, der mit bürgerlichem Namen Yasin El Harrouk heißt, in ein Elektronikfachgeschäft gegangen sein: Dort sei die Auseinandersetzung eskaliert und Frederick soll sogar handgreiflich geworden sein!

Ein Augenzeuge filmte den Höhepunkt des Streits in einer Media-Markt-Filiale in der Hauptstadt mit – in dem Clip ist zu sehen, wie Frederick nach Yonii tritt und ihn anschreit. "Yonii stand in einer Warteschlange am Eingang, als plötzlich Frederick Lau hereinkam. Lau war sehr aufgebracht, schrie herum, rief: 'Komm her, schlag mich doch!' Dann schlug er auf Yonii ein, trat ihn", berichtete eine Zeugin gegenüber Bild. Um die beiden Kontrahenten zu trennen, sei Sicherheitspersonal nötig gewesen.

Zudem erzählte der Zeuge, dass Yonii sich nicht gewehrt habe: "Es war bizarr, weil Yonii im Streit immer nur zurückwich, rief: 'Geh weg, ich faste' und damit versuchte, Lau auf Abstand zu halten." Laut der Zeitung seien der Schauspieler und der Musiker eigentlich Freunde. Was zum Streit der zwei führte, ist unklar.

Instagram / yonii_official Yonii, Rapper

Getty Images Frederick Lau im April 2018

Instagram / yonii_official Yonii im November 2019



