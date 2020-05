Jetzt meldet sich auch Sharon Osbourne (67) zu Adeles (32) körperlicher Verwandlung! Erst vor Kurzem überraschte die "Rolling In The Deep"-Interpretin ihre Fans mit einem neuen Foto – und auf dem zeigte sie sich um einige Kilo schlanker. Danach gaben nicht nur viele Fans, sondern auch einige Promikollegen ihre Meinung dazu ab. Sharon verglich sich jetzt sogar mit Adele und offenbarte dabei private Details!

"Ich kann Adele total gut verstehen", meldete sich die Ehefrau von Ozzy Osbourne (71) in der amerikanischen Talkshow The Talk zu dem Gewichtsverlust der Sängerin zu Wort. Denn sie sehe ein Problem: "Wenn diese Frauen sagen, dass sie mit ihrem Körper glücklich sind, glaube ich ihnen nicht." Demnach habe sie ihr ganzes Leben lang mit ihrem Gewicht gekämpft und könne sich in die Situation hineinversetzen: "Mein Körper hatte wirklich einen großen Umfang, aber ich war nicht glücklich damit. Klar, oberflächlich schon aber nachts, wenn ich alleine im Bett lag, war ich wirklich unglücklich."

Zusätzlich appellierte die 67-Jährige noch an die Fans und vor allem Kritiker von Adeles Verwandlung: "Ich freue mich wirklich für sie, und das sollte jeder tun, denn es war ihre Entscheidung. Sie hat es für niemanden anderen als für sich selbst gemacht."

Anzeige

Instagram / adele Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de