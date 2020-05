Chrissy Teigen (34) ist hin und weg von Adele Adkins (32) Body-Transformation! Seit der Scheidung von Simon Konecki soll die stimmgewaltige Sängerin über 45 Kilo abgenommen haben. Bereits im September zeigte sich die 32-Jährige erstmals mit ihrer neuen Figur in der Öffentlichkeit.Ein neues Bild, das sie an ihrem Geburtstag gepostet hat, ihren Abnehm-Erfolg noch deutlicher. Mit ihrem Post beeindruckt Adele aber nicht nur ihre Fans, sondern auch andere Promis. Vor allem Chrissy kann gar nicht glauben, was sie da zu sehen bekommt.

Auf ihrem neuen Instagram-Bild trägt die 32-Jährige ein schwarzes Minikleid, das ihre schlanke Silhouette besonders gut betont. Das Foto hat mittlerweile nicht nur über drei Millionen Likes bekommen, auch die Komplimente für Adeles Figur wollen einfach nicht nachlassen. Sogar Chrissy stockt bei diesem Wow-Anblick fast der Atem! "Ich meine, willst du mich verarschen?", kommentiert das Model ungläubig den Post.

Auch andere Stars bringen ihre Bewunderung in den Kommentaren zum Ausdruck: Während YouTube-Star James Charles (20) schreibt, dass Adele umwerfend aussehe, bezeichnet Schauspieler Rickey Thompson die Musikerin als sein Mädchen. "Und das Internet bricht zusammen in 3, 2, 1...", stellt dagegen Songwriter Leroy Sanchez in Anbetracht der zahlreichen Reaktionen fest.

Getty Images Chrissy Teigen im Februar 2020 bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Leroy Sanchez, März 2019



