Das TV-Comeback des Jahres muss verschoben werden! Bis Dezember 2014 flimmerte die beliebte Spielshow Wetten, dass..? über die Bildschirme. Während Moderator Thomas Gottschalk (70) in der Vergangenheit einige Kandidaten begrüßte, übernahm TV-Bekanntheit Markus Lanz (51) zuletzt die Rolle des Gastgebers. Noch in diesem Jahr sollte das Wettstudio mit Thomas erneut einen Platz im Sendeplan bekommen. Aufgrund der aktuellen Situation fallen die Dreharbeiten jetzt aber ins Wasser!

Am 7. November war die "Wetten, dass..?"-Rückkehr ursprünglich geplant. Wie der Sender ZDF nun mitteilte, muss die Sendung in das kommende Jahr verschoben werden. "Das kann im Moment leider nicht seriös geplant werden", teilte Showchef Oliver Heidemann in einem offiziellen Statement mit. Die Aufzeichnung lebe von der Atmosphäre einer voll besetzten Halle – zudem fehle es an Vorbereitungszeit für die teils aufwendigen Wetten der Teilnehmer.

Am vergangenen Sonntagabend feierte Thomas seinen 70. Geburtstag im Rahmen einer großen ZDF-Jubiläumsshow. Im Hinblick auf die geplante "Wetten, dass..?"-Aufzeichnung bleibt der Entertainer zuversichtlich: "Wenn wir das Ding um ein Jahr verschieben, sollten wir das hinkriegen. Dann machen wir das halt im November 2021 und wenn ihr mich reintragen müsst!"

Getty Images Markus Lanz, Moderator

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Bekanntheit



