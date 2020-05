Wie ist Cedric an die Spitze geklettert? Am Montagabend hatte der Polizist allen Grund zum Jubeln: Die Zuschauer hatten sich im großen Big Brother-Finale für ihn – und gegen Kontrahentin Gina entschieden. Somit durfte der Fitness-Enthusiast die stolze Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Wie hat Cedric die "Big Brother"-Fans am Ende wohl überzeugt? Promiflash hat sich bei den restlichen Finalisten mal nach deren jeweiliger Theorie erkundigt!

"Weil er einfach so ist, wie er ist", schwärmt Philipp. "Er ist ein meganetter und hübscher Kerl. Zwar denkt er manchmal nicht darüber nach, was er sagt und wie er es sagt, aber ich glaube, genau das macht es einfach aus." Das sieht Rebecca ganz ähnlich: "Ich glaube, er hat überzeugt, weil er sich selbst treu geblieben ist." Sein gutes Aussehen habe dabei sicherlich auch eine Rolle gespielt.

Pat hingegen ist sicher, dass Cedric vor allem mit seinem netten Wesen gepunktet hat! "Weil er ein herzensguter Mensch ist. Ich habe ihn von Tag eins in mein Herz geschlossen", stellt der Trauredner klar. "Ich habe das durch die ganze Staffel durchgezogen, während alle gegen den gewettert haben." Am Ende habe Cedric auch alle anderen für sich einnehmen können.

Auch die Tatsache, dass Cedric oft um seinen "Big Brother"-Platz hatte bangen müssen, könnte eine Rolle gespielt haben – das denkt zumindest Vanessa: "Weil Cedric sehr viel durch- und mitmachen musste. Ich glaube, daran hat das gelegen", stellt die 26-Jährige fest. "Er wurde mega-oft nominiert, er hatte immer viele Diskussionen", schildert sie weiter. Die Barkeeperin ist sicher, dass das die Zuschauer berührt hat.

Und Gina? Sie sieht Cedrics Sieg vor allem pragmatisch: "Ich glaube, dass Cedric einfach eine riesige Fanbase hat", erklärt die Zweitplatzierte. "Er ist unser Goldjunge." Außerdem betont das "Big Brother"-Küken ohne jeglichen Groll: "Er ist ein verdienter Sieger." Welcher Theorie stimmt ihr am ehesten zu? Stimmt ab!

© SAT.1 Die "Big Brother"-Finalisten 2020

© SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Philipp, "Big Brother"-Kandidat 2020

© SAT.1/Julia Feldhagen Pat Müller, der "Big Brother"-Drittplatzierte 2020

© SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Vanessa, "Big Brother"-Kandidatin 2020

© SAT.1 Gina und Cedric im "Big Brother"-Finale



