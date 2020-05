Prinz William (37), Herzogin Kate (38) und Co. sind echte Serienjunkies! Auch wenn der Terminkalender der britischen Königsfamilie zumeist sehr voll ist, wollen die Royals ungern auf ihre Lieblingsshows verzichten. Während die Herzogin und der Herzog von Cambridge Serien mit royalen Themen vermeiden, liebt Queen Elizabeth II. (94) genau diese! Von preisgekrönten Produktionen bis zu dramatischen Teenie-Soaps: Das sind die TV-Favoriten der Royals!

Die Queen soll laut dem Daily Telegraph ein großer Fan von Downton Abbey und dem Netflix-Hit The Crown, der auf dem Leben der 94-Jährigen basiert, sein. Außerdem habe sie die Castingshow "The X Factor" und das Realityformat "Coach Trip" verfolgt. Wie Prinz William einmal bei einer Wohltätigkeitsgala verriet, sei seine Frau Kate total vernarrt in "Strictly Come Dancing", dem englischen Pendant zu Let's Dance. "Ich habe mir die Show ein paar Mal angesehen. Catherine ist ein großer Fan, und meine Schwiegermutter liebt es auch", enthüllte der 37-Jährige. Die Herzogin von Cambridge habe zudem eine Schwäche für die Charaktere von One Tree Hill. Zusammen habe das Ehepaar auch den HBO-Erfolg GoT geschaut.

Doch nicht nur die großen Royals haben so manche Fernsehvorliebe. Auch Prinz George (6) hat bereits die eine oder andere Lieblingssendung: Ganz oben auf seiner Liste soll "Feuerwehrmann Sam" stehen. Als die Produzenten der Kinderserie davon hörten, entschlossen sie sich sogar dazu, eine Spezialfolge mit dem Titel "Der Prinz von Pontypandy" zu Ehren des Urenkels der Queen herauszubringen.

Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Der Hauptcast von "One Tree Hill"

Anzeige

ActionPress Claire Foy und Matt Smith in "The Crown"

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz George im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de