Endlich haben die Fans Gewissheit, ob sich zwischen Michelle Daniaux und Max Schnabel auch im echten Leben eine Liebesgeschichte entwickelt hat! Während der zweiten Staffel von Temptation Island zeigte der Schwabe großes Interesse an der vergebenen Österreicherin – und durfte am Ende sogar mit ihr auf das romantische Übernachtungsdate gehen. Immer wieder betonte Max in der Sendung, Gefühle für Michelle entwickelt zu haben. Doch das beruhte offenbar nicht auf Gegenseitigkeit, wie nun beim großen Wiedersehen enthüllt wurde!

Heute Abend lief "Was danach geschah" auf RTL und dort stellte Angela Finger-Erben (40) die Fragen, die den Fans der Show seit Wochen unter den Nägeln brennen. Auch Promiflash hatte die Gelegenheit, mit Max und Michelle über ihren aktuellen Status zu sprechen. Bei den beiden steht nämlich kein Zeiger mehr auf Romantik: "Ich habe Max nach der Show wiedergesehen, aber bin bald aus der 'Temptation-Welt' in die reale Welt zurückgekehrt und habe dann gemerkt, dass ich das Beziehungsende von Mateo nicht so schnell verdauen kann wie gedacht. Es wäre ein Fehler gewesen, mich in etwas Neues zu stürzen", berichtete sie. Danach habe sie den Kontakt zu dem Single-Mann gänzlich abgebrochen.

Für den Ex-Köln 50667-Darsteller ein Schlag ins Gesicht, wie er gegenüber Promiflash beteuerte. "Wir sind uns sehr nahegekommen, haben uns auch mehrmals getroffen. Sie hat mir das Gefühl vermittelt, dass da mehr ist. Hand in Hand durch Innsbruck zu laufen, ist für mich mehr als Freundschaft. Oder sehe ich das falsch? Wir haben uns verhalten wie ein Pärchen." Sogar ihre Eltern hätten sie bei gegenseitigen Besuchen kennengelernt. Bis zuletzt habe Max noch die Hoffnung gehabt, dass Michelle nur Zeit brauche. Als sie sich dann aber nie wieder meldete, sei er menschlich und charakterlich schwer enttäuscht von ihr gewesen. In der Wiedersehensshow entschuldigte sich die Blondine für ihr Verhalten. Sie habe Max nie verletzen wollen.

