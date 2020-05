Kommt Heidi Klum (46) etwa doch nach Deutschland? Vor wenigen Tagen verkündete die beliebte Modelmama – sie kann am Donnerstag nicht persönlich für das große Finale von Germany's next Topmodel 2020 in Berlin vor Ort sein. Die aktuelle Lage, würde ihr die Reise von ihrer Wahlheimat USA nach Deutschland schier unmöglich machen. Seitdem spekulieren die Fans der Shows, wie man Heidi den Abend über trotzdem zu Gesicht bekommen wird. Doch jetzt überraschte die Blondine mit einem Foto – fliegt sie etwa doch in ihr Geburtsland?

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) nun einen Selfie-Schnappschuss, der sie mit einem Tuch zeigt, welches ihr als Mundschutz dient. In Zeiten von Social Distancing müssen an vielen Orten Nase und Mund bedeckt sein, so auch an Flughäfen, ist das Model etwa nun doch im Flieger nach Deutschland? Immerhin schrieb sie im zugehörigen Bildbeitrag: "Auf dem Weg zu den Proben für das GNTM-Finale."

Nein, Heidi wird wohl definitiv nicht am Donnerstag mit im Hauptstadtstudio sein. Sie ist lediglich in ein TV-Studio in ihrer Nähe gefahren, um die bekannten Einspieler für das TV-Spektakel zu drehen. Dies zeigte sie kurze Zeit später in einem veröffentlichten Clip.

Getty Images Heidi Klum 2018 in Hollywood

Getty Images Heidi Klum in New Yoork 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Die GNTM-Girls der 15. Staffel mit Sängerin Ava Max



