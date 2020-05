Angelina Pannek (28) setzt ihren Bauch ganz elegant in Szene! Seit Wochen versorgt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit zuckersüßen Baby-Updates im Netz. Schon in wenigen Wochen soll das Baby zur Welt kommen. Die dunkelhaarige Schönheit und ihr Mann Sebastian (33) freuen sich wahnsinnig auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Der Bauch der werdenden Mutter wird immer runder, und das präsentiert Angelina auch regelmäßig vor der Kamera. Jetzt begeistert sie ihre Follower mit einem besonders schicken Bild ihrer Babyrundung.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Brünette ein neues Bild von sich in einem schwarzen Neckholder-Abendkleid. Ihre langen Haare fallen der 28-Jährigen lockig über den Rücken. Während sie verträumt nach unten guckt, legt sie ihre Hände auf ihren Bauch. Wie glücklich die TV-Bekanntheit mit der Schwangerschaft und der Aussicht auf den Familienzuwachs ist, stellt sie in ihrem Kommentar zum Foto klar. "So dankbar", lauten die wenigen, aber vielsagenden Worte.

Dass es auch gar nicht mehr lange dauern kann, bis ihr Sohn das Licht der Welt erblickt, hat Angelina erst kürzlich in ihrer Story verraten. Sie erklärte, dass sie und Basti unter anderem ihr Auto putzen müssten, um den Kindersitz einbauen zu lassen. "Ja, das sind so die letzten Vorbereitungen, bevor unser Zwerg kommt", meinte sie in Bezug auf die Erledigungen des Tages.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



