So langsam scheint es also ernst zu werden! Dass Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) zum ersten Mal Eltern werden, dürfte mittlerweile schon fast jeder mitbekommen haben. Doch wann genau es so weit sein wird, ist tatsächlich weiterhin topsecret. Bislang haben die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der einstige Rosenkavalier ihren Fans den geplanten Geburtstermin nicht verraten. Lange wird es jedenfalls nicht mehr dauern, wie die werdende Mutter jetzt preisgibt.

In ihrer Instagram-Story plaudert Angelina aus, was bei ihr in den kommenden Stunden so ansteht. Zunächst wolle das Paar die Autos reinigen lassen, damit diese für den Knirps sauber sind und der Kindersitz eingebaut werden kann. "Ja, das sind so die letzten Vorbereitungen, bevor unser Zwerg kommt", erklärt die Schwangere ihrer Community. Außerdem sei sie fleißig dabei, die Sachen des Wonneproppens zu waschen. "Am Waschen bin ich auch. Leute, ich stehe vor dem Wäscheständer mit so Minisachen. Alles so miniklein", schwärmt sie und hält zum Beweis ein Söckchen in die Kamera.

In welcher Woche Angelina aktuell genau ist, ist nicht bekannt, doch Anfang Mai hat sie immerhin preisgegeben, dass sie sich bereits im neunten Monat befindet. Dennoch sind die Fans unheimlich gespannt, wann der Kleine kommen soll. "Diese Frage kommt immer wieder, aber ich beantworte sie auch gern immer wieder, dass wir den Entbindungstermin nicht nennen werden. Der Kleine entscheidet ganz allein, wann er das Licht der Welt erblicken möchte", hatte sie schon vor Wochen klargestellt.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek im Juli 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, Februar 2020



