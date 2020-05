Diese Bromance bietet mehr Höhen und Tiefen als so manche turbulente Liebesbeziehung! Eigentlich waren Ferhat und Laurin (22) seit ihrem Einzug in die Are You The One?-Villa voll und ganz auf einer Wellenlänge. Die Tatsache, dass der Kölner mit Madleines Gefühlen spielte, trieb aber einen Keil zwischen die Jungs. Jetzt kam es in dem Zoff der beiden RTL-Stars zum Höhepunkt!

Wer dachte, dass Folge sechs der Kuppelshow nach der Matching-Night vorbei sei, irrte sich: Nachdem sich die potenziellen Liebespaare gefunden hatten, kamen sich auch Ferhat und sein On-Off-Kumpel Laurin wieder näher. Das klärende Gespräch entlockte sogar einige Tränen aus den knallharten Jungs. "Das ist eine sehr traurige Situation, du bist ein Mensch, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, das geht mir gerade sehr, sehr, sehr nahe. [...] Du bist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen, mehr als jeder andere hier", schluchzt Laurin, während sein Gegenüber ihm die Augen trocken wischt und mit zittriger Stimme nur noch ein "Heul doch nicht, Mann" herausbringt.

Als alle Dämme brechen, fallen sich die beiden schließlich in die Arme und Ferhat drückt Laurin einen freundschaftlichen Kuss auf die Wange: "Du kleiner W*chser, ich mag dich nicht nur, ich liebe dich!", schüttet der 27-Jährige seinem Bro auf seine ganz eigene Art sein Herz aus. Ende gut, alles gut.

