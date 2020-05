Sie zeigt die unverblümte Wahrheit! Vor wenigen Wochen verkündet Marie Nasemann (31) ihren Fans eine zuckersüße Neuigkeit: Das Model ist zum ersten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Seitdem teilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin viele Einblicke aus ihrem neuen Alltag als Mama. Nun überrascht die Schönheit aber mit einem ganz besonderen Update: Marie präsentiert ihrer Community ihren After-Baby-Body in den Hosen ihres Lebensgefährten!

In ihrer Instagram-Story teilt die überglückliche Neu-Mutter ein ungefiltertes Bild von sich und ihrem Körper nach der Geburt. Total entspannt posiert die 31-Jährige mit ihrem kleinen Schatz darauf vor einem Spiegel und präsentiert sich in coolen Cowboy-Boots und einer relaxten Jeans. "Vorübergehend die Jeans meines Freundes tragen! Überhaupt mal eine Jean anzuhaben, fühlt sich echt gut an", betitelt Marie ihren ziemlich lässigen Beitrag im Netz.

Dass Marie von Anfang an mit Themen, die Mütter bewegen offen umgeht, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich sprach die Laufsteg-Schönheit offen übers Stillen. "Ich bin nicht der allergrößte Freund vom Stillen. Ich habe ein starkes Bedürfnis, wieder für mich zu sein und meinen Körper wieder ganz für mich zu haben", erklärte sie in ihrer Insta-Story.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Freund und ihrem Sohn

Instagram / marienasemann Marie Nasemanns After-Baby-Body

Getty Images Marie Nasemann im Juli 2019



