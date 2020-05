Ist diese Are You The One?-Turtelei etwa schon wieder Geschichte? Nachdem Ivana Rujevic und Mohamed Aidi (34) in der "Match Box" erfahren hatten, dass sie kein "Perfect Match" sind, trennten sich ihre Wege wieder. Die gelernte Krankenschwester bandelte daraufhin mit Elisha Crowd an, doch Mo ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Das kommunizierte Ivana zwar auch ehrlich mit Elisha, jedoch mit einer bitteren Konsequenz: Der Personality-Coach stellte ihr jetzt ein Ultimatum!

Für den 32-Jährigen lag die Sache klar auf der Hand: Ivana kann nur einen der beiden Männer näher kennenlernen: "Ich will dir nicht die ganzen Aufgaben geben, aber ich stehe nicht zwischen zwei Stühlen, sondern du. Deswegen ist es leider deine Aufgabe zu gucken, wo du dich mehr hingezogen fühlst oder was du willst." Die 28-Jährige müsse sich entscheiden, denn er wolle nicht zweite Wahl sein.

Insgeheim hatte Ivana sich jedoch längst entschieden. Sie erklärte Elisha, beide Männer zu mögen. Zu Mo fühle sie sich jedoch mehr hingezogen. "Dann hast du doch jetzt die Entscheidung getroffen, das ist das, was ich wollte", resümierte der Tattoo-Fan und kündigte an, sich nun von ihr fernzuhalten. Glücklich schien die Schweizerin über diesen Ausgang jedoch nicht zu sein...

