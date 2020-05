Oliver Pocher (42) lässt seine Fans nach und nach in den zweifelhaften optischen Genuss von all seinen Körperflüssigkeiten kommen! Erst Anfang der Woche rief der Comedian dazu auf, an einer Challenge teilzunehmen, um eine Ampulle seines Blutes zu gewinnen. Nun sorgte der Blondschopf mit einer neuen Aktion für Aufsehen und wies damit auf die neueste Ausgabe seiner Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" hin. Für einen Einspieler habe Oli mit keinem Geringeren als Michael Wendler (47) zum bevorstehenden Vatertag angestoßen – das ziemlich eklige Resultat zeigte er auf Social Media: Er schaute mit dem Schlagersänger offensichtlich zu tief ins Glas und musste sich übergeben!

"So sah meine Alkoholerfahrung nach meinem Vatertags-Bollerwagen-Nachmittag mit Michael Wendler aus!", kommentierte Oliver einen kurzen Clip auf Instagram. Darin lehnt er sich über einen Eimer und muss heftig spucken. Die Details zu dem feuchtfröhlichen Ausflug mit elenden Konsequenzen soll es in der kommenden Folge der Late-Night-Show am Donnerstag zu sehen geben. "So geht's mir mittlerweile nach zwei Mon Chéri und einer halben Rumkugel", kommentierte Jan Leyk (35) bereits die Aufnahme. Der Rest seiner Fans zeigte sich unter dem Beitrag eher angeekelt, als belustigt.

Zumindest hatte der gebürtige Hannoveraner die Zuschauer schon im Vorfeld der Sendung gewarnt: "Es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert", erklärte er im RTL-Interview. Beim Publikum kam die erste Folge allerdings durchwachsen an – in einer Promiflash-Umfrage fühlten sich nur rund 55 Prozent der Voter von dem Entertainer gut unterhalten.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Instagram / oliverpocher Michael Wendler und Oliver Pocher im Mai 2020

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Mai 2020



