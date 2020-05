Heute Abend ist es endlich so weit – dann kürt Heidi Klum (46) ihr 15. Germany's next Topmodel. Mehrere Wochen war die Modelmama mit ihren Schützlingen unterwegs und stellte sie vor eine Reihe von Challenges. Am Ende haben sich vier Mädchen durchgesetzt: Maureen, Jacky, Lijana und Sarah (20). Sie sind die vier Finalistinnen, die in einer finalen Show gegeneinander antreten werden. Doch welche Kandidatin hat die größte Chance auf den Sieg?

Ist es Lijana? Die 23-Jährige sorgte in dieser Staffel definitiv für den meisten Gesprächsstoff. Wegen ihrer ehrlichen Art wird sie nicht nur im Netz angefeindet – auch auf der Straße wurde Lijana bereits bespuckt und beleidigt. In der Show glänzte die Studentin jedoch seit Folge eins. Es gab keine Aufgabe, die sie nicht mit Bravour gemeistert hat. Oder schnappt ihr Jacky den Sieg weg? Auch die Pferdeliebhaberin bekam von Heidi Woche für Woche nur Lob. Mit zwei ergatterten Aufträgen ist sie an der Jobfront ganz vorn dabei.

Oder wird Maureen die 15. GNTM-Gewinnerin? Die 20-Jährige gehört zu den ruhigeren Modelanwärterinnen, überzeugte Heidi jedoch mit ihrem Talent vor der Kamera und auf dem Catwalk. Oder wird es doch Sarah? Auch die Brünette hatte man zunächst nicht auf dem Schirm. Sie konnte sich jedoch immer mehr steigern und sicherte sich somit ein Finalticket. Doch was glaubt ihr: Wer gewinnt heute Abend "Germany's next Topmodel"? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

