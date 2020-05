Nur noch wenige Tage bis zum großen Showdown! Am kommenden Donnerstag wird Heidi Klum (46) die Gewinnerin der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel küren. Im Live-Finale werden Jacky, Lijana, Maureen und Sarah um den Sieg kämpfen. Für eine so große TV-Show sind natürlich viele Vorbereitungen und Proben angesagt – und die sind schon in vollem Gange! Im Interview mit Promiflash verrieten Jacky und Maureen jetzt: Das Training ist wirklich sehr hart!

"Wir trainieren acht bis zwölf Stunden am Tag, manchmal auch 13 – natürlich sind da auch freiwillige Überstunden mit dabei", berichtete die Finalistin Jacky jetzt gegenüber Promiflash von den anstrengenden Vorbereitungen, "Natürlich tun die Füße schon weh, und allein zeitlich können wir gerade keine Regenerationspausen einhalten." Diese Umstände würden die Kandidatinnen aber in Kauf nehmen, damit dann beim Finale alles glattgeht. Mitstreiterin Maureen nimmt die Proben ebenfalls sehr ernst, sie berichtet aber von Kleinigkeiten, die sie noch perfektionieren müsse: "Mir ist es zum Beispiel schon extrem oft passiert, dass ich meinen Einsatz überhört habe und mir dann denke: ‘Wieso stehe ich immer noch hier?’"

Trotz des Wettstreits legen die Finalistinnen während des mühsamen Trainings besonders viel Wert auf den Zusammenhalt, Jacky erläuterte diesbezüglich: "Für uns ist es das Wichtigste, dass wir die Proben und den gemeinsamen Tag genießen – und zwar gemeinsam als Gruppe." Und auch Maureen lobte die anderen Girls: "Insgesamt würde ich sagen, wir sind alle vier relativ gut dabei."

