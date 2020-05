Lijana sorgte im Finale von Germany's next Topmodel für einen echten Schock-Moment. Nach ihrem Personality Walk hielt sie eine emotionale Ansprache und erklärte, dass sie den Wettbewerb aus freien Stücken verlässt – der Grund: die heftigen Anfeindungen und Mobbing-Attacken, denen sie seit Wochen ausgesetzt ist. Kurz nach ihrem Exit gab die Studentin auf Social Media jetzt ein erstes Statement ab!

"Ich bin freiwillig ausgeschieden", schrieb die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story. Durch den Hashtag #lovewins – zu Deutsch: "Liebe siegt" macht sie noch einmal deutlich, dass sie dem Netz-Hate nicht länger eine Plattform geben will. Trotzdem behält sie ihre Reise bei GNTM in guter Erinnerung. Das betonte sie auch noch einmal während ihrer Verkündung: "Heidi, ich danke dir so sehr für diese Zeit. Das hat auch nichts mit der Show zu tun."

Modelmama Heidi Klum (46) selbst war von der Entscheidung zwar geschockt, konnte sie aber auch nachvollziehen. "Du hast definitiv polarisiert diese Staffel. Aber was dir passiert, ging wirklich zu weit", betonte sie. Sie wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute.

Instagram / lijana_ka Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

KAT / MEGA GNTM-Kandidatin Lijana am Set

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood



