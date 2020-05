Sabrina Mockenhaupt (39) genießt die letzten Schwangerschaftstage! Schon seit Monaten dürfen die Fans die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auf ihrem Weg zur Mama begleiten. Die Sportlerin und ihr Mann Gregor erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind und fiebern in der 40. Schwangerschaftswoche bereits sehnsüchtig auf dessen Geburt hin. Noch bis vor Kurzem war Mocki sportlich total aktiv und hatte immer wieder bewiesen, wie fit sie auch hochschwanger ist. Kurz vor der Geburt schaltet sie jetzt einen Gang zurück.

"Ich spüre, dass der Weg mit unserem Butzelchen in meinem Bauch nicht mehr lang sein wird, aber ich lasse ihm und mir jetzt die Zeit und vor allem Ruhe", schreibt die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Bei einem gemütlichen Spaziergang im Grünen präsentiert sie ihre runde Babykugel und strahlt total happy in die Kamera. Von jetzt an werden ihre Follower aber wohl nicht mehr besonders viele Babyupdates bekommen. "Der Weg ist das Ziel und die letzten Meter werde ich mit meinem Mann alleine gehen", meint die Dunkelhaarige in dem Beitrag weiter.

Ihr ausgiebiges Sportprogramm während ihrer Zeit in anderen Umständen hat wohl vor allem ihrer Figur gutgetan. Erst vor wenigen Tagen verriet Sabrina, dass sich ihr Gewicht während der Schwangerschaft kaum verändert habe. "Das liegt leider immer noch knapp über 58 Kilogramm. Anscheinend kommt unser Baby ganz nach seinen Eltern und ist jetzt schon ziemlich verfressen, sodass nichts an mir hängen bleibt", witzelte sie.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt im April 2020

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Läuferin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt



