Macht sich ihr Baby bald auf den Weg? Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin Sabrina Mockenhaupt (39) verkündete ihren Fans vor wenigen Monaten, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Seitdem hält sie ihre Community im Netz stets mit Schwangerschaft-Updates auf dem Laufenden. Jetzt überrascht die Sportlerin ihre Supporter mit ihrem womöglich letzten Update vor der Geburt und offenbart: Mocki hat während ihrer anderen Umstände wirklich nicht viel zugenommen!

Die werdende Mutter teilt auf ihrem Instagram-Account ein womöglich letztes Babybauch-Pic von sich und bringt ihre Follower auf den neusten Stand, wie viel ihr aktuelles Gewicht in der Schwangerschaft beträgt. "Das liegt leider immer noch knapp über 58 Kilogramm. Anscheinend kommt unser Baby ganz nach seinen Eltern und ist jetzt schon ziemlich verfressen, sodass nichts an mir hängen bleibt", schreibt die brünette Beauty zu ihrem Netzbeitrag. Dafür kann sich ihr Bauchumfang aber ganz schön sehen lassen: Stolze 102 Zentimeter misst er mittlerweile.

Dass sich an ihrem Gewicht nicht viel getan hat, dürfte wohl auch an dem vielen Sport liegen, den sie während ihrer spannenden Reise gemacht hat. Denn noch in der 34. Schwangerschaftswoche ging die Langstreckenläuferin zum Laufen. "Ich bin dankbar, dass ich immer noch so laufen kann, und mein Mann wird auch immer fitter. Der muss meistens mit, da fühle ich mich einfach sicherer", verriet sie.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Langstreckenläuferin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt im April 2020



