Heute dreht sich alles um die Daddys! Traditionell wird in Deutschland der Vatertag gleichzeitig mit dem christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt gefeiert. Auch viele Promis wie beispielsweise Ana Ivanovic (32), Bibi Claßen (27) und Sarah Harrison (28) nutzen den Tag, um ihre Partner, werdende Papis oder ihre eigenen Elternteile zu feiern. Promiflash zeigt euch eine Auswahl der liebevollsten Social-Media-Beiträge zu diesem Thema!

Auf Facebook teilte Ex-Tennisprofi Ana einen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (35) zusammen zu sehen sind, und lobte dessen Vaterqualitäten: "Mein Partner, meine starke Schulter und der beste Papa auf der Welt. Ich hätte mir für unsere zwei Jungs kein besseres Vorbild vorstellen können", lautete ihre liebevolle Botschaft. Auch Bibi und Julian Claßen (27) sind zweifache Eltern – zum Vatertag widmete Bibi ihrem Mann auf Instagram ein paar rührende Zeilen: "Du bist der tollste Papa für unsere beiden wundervollen Kinder. Eure gegenseitige Liebe zu sehen, ist etwas Besonderes." Und Bloggerin Kisu schrieb: "Wünsche euch einen schönen Vatertag an alle Daddys und werdende Daddys." Dem schloss sich Isabell Horn (36) an: "An alle Papi-Helden da draußen: Einen wundervollen Vatertag."

Der Vollblut-Vater Dominic Harrison (28) veröffentlichte ein paar sentimentale Gedanken auf Social-Media: "Genießt jede Sekunde der bedingungslosen Liebe, denn das Schönste von allen Gefühlen, ist gebraucht zu werden!", lautete sein Appell. Er freue sich, bald Papa von zwei Prinzessinnen zu sein. Seine Frau Sarah nutzte den heutigen Tag, um ihrem Vater zu danken: "Einen Superhelden ohne Umhang nennt man Papa", titelte sie zu einer Fotoreihe, die sie und ihren Vater bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel ihrer Hochzeit zeigen. Oksana Kolenitchenko (32) ließ ihren Papa wissen, dass ihn alle sehr lieben würden.

