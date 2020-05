David Beckham (45) hält seine Fußballzeit in guter Erinnerung! In seiner Karriere als Profikicker hat der Engländer große Erfolge feiern dürfen: Neben Meisterschaften und Pokalsiegen, konnte er mit Manchester United sogar die Champions League gewinnen. Nach der Saison 2012/2013 verabschiedete sich David mit damals 38 Jahren allerdings vom aktiven Fußball und kündigte seinen Rücktritt an. Nach sieben Jahren im Kicker-Ruhestand blickte er jetzt noch einmal zurück.

"Ich kann es kaum glauben, dass mein letztes Spiel als Profispieler schon sieben Jahre zurückliegt", schrieb der Sportler am Montagmorgen auf seinem Facebook-Account zu einem Clip, der einige seiner schönsten Momente zeigt. Er habe ausschließlich positive Erinnerungen an die Zeit und sei unglaublich dankbar, mit großartigen Teamkollegen zusammengespielt zu haben. Auch die Unterstützung der Fans habe ihn über all die Jahre hinweg stets begleitet und aufgebaut. "Ich vermisse es immer noch", zeigte er sich in dem Beitrag sentimental.

Auch wenn der 44-Jährige heute nicht mehr als Profi auf dem Platz steht – ganz vom Fußballspielen verabschiedet hat er sich längst nicht. Erst vor wenigen Wochen wurde er beim Kicken mit seinen Söhnen abgelichtet. Dabei brachte aber nicht nur sein Talent am Ball die Fans ins Schwärmen, sondern auch der Anblick seines durchtrainierten Oberkörpers, den er auf dem Rasen zur Schau stellte.

Getty Images David Beckham, Ex-Profikicker

JACQUES DEMARTHON/AFP/Getty Images David Beckham und Franck Ribéry, Fußballer

SPLASH/MEGA Ex-Profi-Fußballer David Beckham im März 2020



