Was läuft da noch zwischen Calvin Kleinen und Jacqueline Siemsen? Bei Temptation Island war der vergebene Kandidat ganz scharf auf die blonde Single-Frau – er nahm für sie sogar eine Trennung von seiner Freundin Pia Peukmann in Kauf. Lange hielt das Liebesglück der beiden aber anscheinend nicht an. Nun enthüllte die Influencerin im Gespräch mit Promiflash, ob die beiden sich noch etwas zu sagen haben.

"Wir haben immer mal wieder Kontakt", enthüllte die Pole-Tänzerin. "Wenn was wäre, könnten wir auch normal miteinander telefonieren", fügte Jacky hinzu. Daran habe sie aber momentan kein Interesse. Bei Calvin sehe das allerdings ganz anders aus: Für ihn käme sogar ein Treffen in Köln infrage, enthüllte die 29-Jährige. In Jackys Augen habe so ein Wiedersehen aber keinen Sinn, denn sie sei immer noch verletzt von Calvins Verhalten: "Ich bin menschlich und charakterlich einfach extrem enttäuscht von ihm, weil wir in dieser Zeit auch schon einiges miteinander durchhatten."

Bei der Wiedersehensshow von "Temptation Island" krachte es dann ordentlich zwischen den beiden. Jacky gab an, dass sie sogar ein halbes Jahr zusammen gewesen seien. Calvin hingegen war da komplett anderer Meinung. Für ihn sei das ein reines "Auf und Ab" gewesen und keine richtige Partnerschaft.

TVNOW Jacqueline Siemsen, "Temptation Island"-Kandidatin

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020, Folge 5

TVNOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island"



