Heute Abend steht endlich fest, wer Germany's next Topmodel wird! Wochenlang haben Lijana, Jacky, Sarah (20) und Maureen auf diesen Tag hingearbeitet und dabei etliche Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Die Entscheidung, wer in diesem Jahr Deutschlands schönstes Mädchen wird, trifft wie gewohnt Modelmama Heidi Klum (46). Dass sie ihre vier Schützlinge bisher überzeugen konnten, dürfte klar sein – doch was denkt die GNTM-Chefin wirklich über die Finalistinnen?

Lijana habe vor allem mit ihrem Willen gepunktet. "In 15 Jahren habe ich so viele Mädchen kennengelernt, die gerne 'Germany's next Topmodel' werden wollten, selten hatte ein Mädchen so viel Ehrgeiz wie Lijana", beteuert Heidi gegenüber Bild – betont jedoch, dass Zielstrebigkeit nicht unbedingt ausreicht, um an die Model-Spitze zu gelangen. Ebenfalls immer am Ball geblieben: Jacky. Auch die 21-Jährige habe sich nie von ihrem Weg abbringen lassen. "Sie hat viel erlebt und Woche für Woche alles gezeigt, was in ihr steckt. 15 Wochen, fünf Städte, zwei Jobs, die amfAR-Gala und die New York Fashion Week. Das Ziel hat sie nie aus den Augen verloren", erinnert sich die Show-Jurorin.

Maureen dagegen scheint die Kamera zu lieben – und die Kamera liebt Maureen. "Sie hält einen Rekord. Kein anderes Mädchen hatte die Fotos so schnell im Kasten wie sie", erklärt Heidi. Die Studentin habe in jeder Folge ein "Mega-Foto nach dem nächsten" ergattert. Doch auch bei Sarah sieht die Frau von Tom Kaulitz (30) großes Potenzial: "Sarah sah schon vor 16 Wochen aus wie ein kleines Topmodel", schwärmt sie. "Sie hat mich umgehauen. Das habe ich nicht vergessen. Und ich glaube, es ist wichtig, im Gedächtnis zu bleiben. Das Modeln liegt ihr im Blut." Allerdings müsse auch die Wienerin an sich arbeiten, auch, wenn sie bereits über sich hinausgewachsen sei.

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, GNTM-Finalistin 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / maureen.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Maureen

Instagram / sarahposch Sarah Posch, GNTM-Kandidatin



