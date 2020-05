All-Stars-Walk ohne dieses Power-Duo? Das haben sich die Fans von Gina-Lisa Lohfink (33) und Sarah Knappik (33) wohl anders vorgestellt. Am Donnerstagabend kürte Heidi Klum (46) die diesjährige Siegerin von Germany's next Topmodel. Bevor Jacky aber über den Titelgewinn jubeln konnte, erwartete die Zuschauer noch eine ganz besondere Performance: Einige der kultigsten Teilnehmerinnen der vergangenen Staffeln stolzierten über den Catwalk. Doch haben mit Gina und Sarah etwa die wichtigsten Girls gefehlt?

"Ich habe so viele Nachrichten bekommen, warum ich gestern nicht da war", berichtete Sarah in ihrem Instagram-Profil und musste zugeben, dass auch sie nicht verstehen kann, aus welchem Grund sie nicht zum All-Stars-Walk eingeladen worden war. "Ich finde es etwas schade, wie mit uns umgegangen wird. Wir haben so viele Wege geebnet für so viele Leute und Künstler", zeigte sich die Dschungelcamp-Teilnehmerin enttäuscht. In der Tat waren die beiden Ladys im Rückblick zwei der Gesichter, die am meisten in Erinnerung geblieben sind. Nicht nur ihr legendärer Schlachtruf "Zack die Bohne" dürfte den meisten noch bekannt vorkommen – die beiden sind auch immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehnen.

Auch Sara Kulka (29), die zusammen mit Mädels wie Klaudia Giez (23) und Micaela Schäfer (36) Teil der Performance war, kann vor allem Sarahs Abwesenheit nicht nachvollziehen: "Ich habe gestern fest mit dir gerechnet und war auch sehr überrascht, dass du nicht da warst, nicht nur ich, sondern alle Mädchen", kommentierte sie den Post der Blondine. Und auch Gina-Lisa zeigt sich in einem Repost in ihrer Story etwas enttäuscht.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Dezember 2019

Instagram / ginalisa2309 Model Gina-Lisa Lohfink



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de