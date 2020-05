Ups, hat sich Ann-Kathrin Götze (30) etwa verplappert? Ende März gab das Model überglücklich preis: Ja, sie und ihr Mann Mario Götze (27) werden zum allerersten Mal Eltern. Seitdem lässt sie ihre Community regelmäßig an ihrem spannenden Alltag als werdende Mama teilhaben. Bislang gingen die Fans allerdings davon aus, dass die Influencerin und der Fußballer nur ein Kind bekommen – jetzt aber sorgt Ann-Kathrin höchstpersönlich für Zwillings-Gerüchte!

Erwarten die beiden wirklich Twins? Das zumindest munkeln jetzt einige Follower. Der Auslöser für die Spekulationen ist eine Instagram-Story von Ann-Kathrin. Während die Influencerin zunächst mit einem Foto ihrem eigenen Papa zum Vatertag gratuliert, wendet sie sich danach auch an ihren Mann Mario. "Und an den werdenden Papa unserer Babys", notierte sie zu einer Aufnahme von sich und ihrem Liebsten. Und bei dem Wort "Babys" werden die User hellhörig – heißt das also, mehr Babys als nur eins?

Ann-Kathrin selbst hat noch für keine Aufklärung gesorgt – womöglich meinte sie aber einfach nur generell künftige Kids. Bis dato war noch nie die Rede von einem doppelten Babyglück: "Immer noch in Ehrfurcht vor meinem Körper, weil ich ein kleines menschliches Wesen erschaffen habe", kommentierte sie erst vor wenigen Tagen ein Bild auf ihrem Profil.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Mai 2020



