Ann-Kathrin Götze (30) flasht ihre Fans mit ihrem Babybauch! Im März gingen das Model und sein Mann Mario Götze (27) mit einer wundervollen Nachricht an die Öffentlichkeit: Rund zwei Jahre nach ihrer Traumhochzeit werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Mittlerweile ist Ann-Kathrin im fünften Monat und auch ihre Kugel wird immer runder. Diese präsentiert sie nun stolz auf einem neuen Pic und haut damit ihre Follower um.

Auf einem neuen Instagram-Bild posiert die Beauty in einem engen Kleid – neben Leggings ihr Lieblingsoutfit während der Schwangerschaft, wie sie in einem anderen Post verriet. Liebevoll hält Ann-Kathrin sich darauf ihren Bauch und schreibt zu der Aufnahme: "Immer noch in Ehrfurcht vor meinem Körper, weil ich ein kleines menschliches Wesen erschaffen habe."

"Superschöner Babybauch", "Atemberaubend" oder "Der Bauch steht dir so gut", finden nur drei User. Anderen fehlen bei dem Anblick offenbar ganz die Worte – sie kommentieren den Beitrag einfach nur mit Herzen. Wie Ann-Kathrin es schafft, noch immer so top in Form zu sein? Auch während ihrer Schwangerschaft ist ihr Sport wichtig.

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze



