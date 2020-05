Prinzessinnenkleid der Extraklasse! Am heutigen Abend hat das Warten endlich ein Ende: Nach wochenlangem Kampf auf dem Tanzparkett wird bei Let's Dance endlich ein Siegerpaar gekürt. Zum großen Endspurt im Kölner Dancing-Studio haben sich aber nicht nur die Tänzer in Glitzer-Outfits geschmissen. Auch Moderatorin Victoria Swarovski (26) hat sich wieder einmal so richtig schick gemacht. Ihr Mega-Kleid besticht mit einem XXL-Ausschnitt.

An der Seite von Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich (41) begrüßt die Blondine Fans und Tanzpaare in einem gelblich schimmernden Kleid im Cinderella-Style. Dabei fallen nicht nur der Riesen-Beinschlitz und die lange Schleppe, die Victoria hinter sich herzieht, auf – vor allem ihr Dekolleté ist ein echter Hingucker: Das Kleid ist superweit ausgeschnitten und mit glitzernden Steinchen verziert.

Auch die Tänzer werden in ihren heutigen Performances sicher das ein oder andere spektakuläre Outfit zur Schau stellen. Luca Hänni (25), Moritz Hans und Lili Paul-Roncalli (22) stehen im Finale der Tanzshow und müssen Zuschauer und Jury von sich überzeugen. In insgesamt drei Choreografien wollen sie jeweils noch einmal zeigen, was sie in den vergangenen Wochen dazugelernt haben.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de