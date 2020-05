Seit der vierten Sendung findet Let's Dance wegen der momentanen Pandemie nur noch unter besonderen Auflagen statt: Es gibt kein Publikum, und die Sky-Lounge musste auch weichen – stattdessen sitzen die Tanzpaare mit gehörigem Abstand zueinander im Studio verteilt, und die Juroren sind durch Spuckschutz-Wände aus Plastik voneinander getrennt. Vor dem Finale am heutigen Freitag wurden die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Woche sogar noch einmal erhöht!

Die verschärften Regeln traten bereits vor den Proben in Kraft: Wie Bild erfahren haben will, sollen sich alle, die an der Finalshow teilnehmen, am Montag einem Corona-Test unterzogen haben. Anschließend durften nur diejenigen mit den Proben beginnen, die am Dienstag ein negatives Testergebnis erhalten hätten. Weiter wird berichtet, dass alle Tests negativ ausgefallen sein sollen.

Einen Verdachtsfall hatte es Anfang April bei Christian Polanc (42) gegeben. Da er Symptome hatte, die auf die neuartige Virusinfektion hindeuteten, hatte er sich in Quarantäne begeben und fiel in der fünften Show aus. Doch die Testergebnisse waren alle negativ.

TVNOW / Stefan Gregorowius Moritz Hans und Renata Lusin im Halbfinale von "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató, "Let's Dance"-Duo



