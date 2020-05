Lindsay Arnold verrät neue Details zu ihrem erwarteten Nachwuchs! Durch ihre Teilnahme in der amerikanischen Tanzshow "Dancing with the Stars" erreichte die Profitänzerin große Berühmtheit. Erst vor wenigen Tagen überraschte die Sportlerin dann mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Sam Cusick erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt teilten die werdenden Eltern auch das Geschlecht mit: Sie bekommen ein Töchterchen!

"Es ist ein Mädchen", verkündete Lindsay vor wenigen Stunden stolz ihrer Community via Instagram. Dabei hat sich das Couple für diese Neuigkeit etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie ließen Konfetti-Kanonen mit rosafarbenen Blättchen platzen. Kurz darauf fällt die schwangere Sportlerin ihrem Liebsten freudestrahlend um den Hals. "Wir könnten kaum dankbarer und aufgeregter sein, bis unser süßes, kleines Mädchen endlich zur Welt kommt", schrieben die Bald-Eltern.

Ein klein wenig Geduld müssen Lindsay und ihre bessere Hälfte allerdings noch aufbringen, bis sie ihren Knirps in den Armen halten können. Die Blondine befindet sich aktuell in der 14. Woche ihrer Schwangerschaft. Dabei wächst die Vorfreude auf das kleine Mädchen Tag für Tag: "Wir lieben sie schon jetzt so sehr", schwärmte die Beauty.

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihr Mann Sam, Mai 2020

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und Sam Cusick, Mai 2020

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Tänzerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de