Lustige Details vom "Plötzlich Prinzessin"-Set! 2001 begeisterte die Story von dem tollpatschigen Mauerblümchen, das über Nacht zur Thronfolgerin des Königreichs Genovien wird, im Kino ein Millionenpublikum. Anne Hathaway (37) ergatterte damals mit ihrer Rolle der Mia Thermopolis nicht nur ihren ersten Job in einem Spielfilm – sie schaffte damit auch den Durchbruch in der Filmindustrie. Fast 20 Jahre später verriet die Schauspielerin nun ein lustiges Geheimnis über ihren ersten Streifen: Eine besonders amüsante Szene war so gar nicht geplant gewesen!

In dem TV-Special The Happy Days of Garry Marshall, das zu Ehren des "Plötzlich Prinzessin"-Regisseurs Garry Marshall produziert wurde, plauderte Anne aus dem Nähkästchen: "Etwas, das ich sehr an Garry liebe, ist, dass er keine Angst vor einem spontanen Moment hat. Wenn etwas gut ist, kommt es in den Film, egal, wo es herkommt!" So habe es während der Dreharbeiten eine Szene gegeben, in der sie gemeinsam mit Heather Materazzo auf dem Sportplatz der Schule die Tribüne hoch und wieder herunter wandern musste. Da es zuvor geregnet hatte, sei es plötzlich zu einem kleinen Unfall gekommen: "Ich bin ins Straucheln geraten und... Ich bin einfach hingefallen, habe angefangen zu lachen und die Szene weitergedreht!", schilderte die 37-Jährige.

Sie habe jedoch nicht damit gerechnet, dass es die Sequenz tatsächlich in den Film und sogar in den Teaser schaffen würde: "Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht und dann, sechs Monate später, war es im Trailer." Anne war sich sicher: Garry behielt die Szene, weil sie charmant gewesen sei.

United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Getty Images Garry Marshall und Anne Hathaway 2004

Getty Images Anne Hathaway bei einer Premiere im Januar 2020



