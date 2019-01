Kommt Mia Thermopolis Renaldi zurück? 2001 lief Plötzlich Prinzessin in den Kinos und machte die damals 19 Jahre alte Anne Hathaway (36) zum Star. Die Verwandlung ihres Filmcharakters Mia von der etwas nerdigen Schülerin mit buschiger Mähne zur wunderschönen, tollpatschigen Prinzessin von Genovien mit wesentlich glänzenderer Haarpracht begeisterte Millionen. Eine erste Fortsetzung gab es bereits 2004. Doch jetzt verrät Anne, dass es sogar schon ein Skript für "Plötzlich Prinzessin 3" gibt!

Gemeinsam mit ihrem "Im Netz der Versuchung"-Co-Star Matthew McConaughey (49) war die 36-Jährige in der US-Show Watch What Happens Live with Andy Cohen zu Gast. In der Sendung ließ die schöne Brünette dann die Prinzessinnen-Bombe platzen und erzählte frei heraus: "Es gibt ein Skript für den dritten Film." Weiter erklärte die Schauspielerin: "Ich will es machen. Julie Andrews (83) will es machen. Debra Martin Chase, unsere Produzentin will es machen. Wir alle wollen wirklich, dass es passiert."

Überstürzen wollen es die Verantwortlichen aber nicht, wie Anne verrät: "Wir wollen es einfach nur nicht, bevor es nicht perfekt ist, weil wir es genauso sehr lieben wir ihr es tut. Uns ist es genauso wichtig wie euch und wir wollen nichts liefern, bis es fertig ist, aber wir arbeiten daran." Ab dem 2. Mai ist Anne allerdings erst einmal mit Schauspielkollege Matthew im US-Thriller "Im Netz der Versuchung" zu sehen.

Getty Images Matthew McConaughey und Anne Hathaway bei einem Photocall zu ihrem Film "Im Netz der Versuchung"

Anzeige

WENN Julie Andrews und Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Anzeige

Getty Images Anna Hathaway bei der New York Fashion Week 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de