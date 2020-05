13 Staffeln, 13 Gewinner! Am 3. April 2006 lief die erste Show von Let's Dance auf deutschen Fernsehbildschirmen. Seitdem können die Fans regelmäßig Amateuren und Profis beim Tanzen und dabei, wie sie erbittert um den Titel "Dancing Star" kämpfen, zuschauen. Mit den Jahren sind so manche Moderatoren gekommen und gegangen und auch die Jury wechselte ab und an ihre Besetzung. Promiflash hat zusammenfassend alle Sieger der vergangenen Staffeln aufgelistet!

Staffel 1

Als allererster Sieger in der "Let's Dance"-Geschichte wird Wayne Carpendale (43) eine besondere Ehre zuteil. Zusammen mit Isabel Edvardsson (37) tanzte er sich im großen Finale an die Spitze. Damals wurde für die musikalische Begleitung sogar noch eine Liveband, nämlich das Pepe-Lienhard-Orchester, engagiert.

Staffel 2

2007 gewann dann Schauspielerin Susan Sideropoulos (39) mit Profi Christian Polanc (42) das Tanzduell und konnte sich gegen insgesamt neun weitere Paare durchsetzen. Ganze vier Tänze zählten in der Wertung. Neben dem Liveorchester übernahm nun zusätzlich die Solosängerin Dorothea Lorene den Gesangspart der Lieder.

Staffel 3

Nach einer zweijährigen Pause legten 2010 endlich wieder zehn Kandidaten eine heiße Sohle aufs Parkett. Letztlich wurde Sophia Thomalla (30) zusammen mit Massimo Sinató (39) zur Siegerin gekürt. Moderiert wurde die Sendung von Nazan Eckes (44) und erstmalig auch von Daniel Hartwich (41).

Staffel 4

Während Sylvie van der Vaart (42) im vorherigen Jahr selbst noch Teilnehmerin der Tanzshow war, nahm sie nun den Moderatorenplatz von Nazan ein. Im großen Finale am 18. Mai 2011 überzeugte Maite Kelly (40) mit Christian Polanc an ihrer Seite vollends mit ihren durchgehend hervorragend tänzerischen Leistungen.

Staffel 5

Den fünften Showdown konnten die Turnerin Magdalena Brzeska (42) und der Profitänzer Erich Klann (33) für sich entscheiden. Das eigentliche Highlight dieses Tanzjahres war aber Joana Zimmer (37), die seit ihrer Geburt blind ist und dennoch zu den gleichen Bedingungen wie die restlichen Kandidaten an "Let's Dance" teilnahm.

Staffel 6

2013 ertanzten sich Manuel Cortez (40) und Melissa Ortiz-Gomez (37) den Sieg. "Es war super, es hat richtig Spaß gemacht", erzählte der 40-Jährige in einem Promiflash-Interview. Erstmals saß Jorge González in der Jury, der bis heute fleißig Feedback gibt und Punkte verteilt.

Staffel 7

In dem bisher quotenreichsten Finale mit 5,58 Millionen Zuschauern erklomm Sänger Alexander Klaws (36) mit Isabel Edvardsson das Siegertreppchen. In diesem Jahr wurden auch drei neue Tanzstile in das "Let's Dance"-Repertoire aufgenommen: Bollywood, Charleston und Hip-Hop feierten Premiere.

Staffel 8

Dass er nicht nur auf dem Fußballfeld eine gute Figur machte, bewies Hans Sarpei (43) 2015 in der beliebten Tanzsendung. Er konnte sich zusammen mit Kathrin Menzinger (31) gegenüber 13 anderen Tanzpaaren behaupten und sich schließlich über den Sieg freuen.

Staffel 9

In jenem Jahr gewann die heutige Moderatorin Victoria Swarovski (26) mit Erich Klann den Titel "Dancing Star 2016". Mit ihrem langsamen Walzer zu Sarah Connors (39) Hit "Wie schön du bist" erhielten sie von der Jury rund um Joachim Llambi (55), Motsi Mabuse und Jorge ganze 30 Punkte.

Staffel 10

Mit einem Cha-Cha-Cha, einem Tango und dem Freestyle-Tanz heizten Gil Ofarim (37) und Ekaterina Leonova (33) im Finale dem Publikum ordentlich ein – und gingen am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Staffel 11

Wieder bewies Ekaterina Leonova, dass sie nicht nur eine ausgezeichnete Tänzerin ist, sondern auch eine erstklassige Lehrerin: Mit ihrem und Ingolf Lücks (62) Sieg hatten zunächst nämlich eher wenige Fans gerechnet. "Er hat unglaublich gut getanzt", lobte ihn Jurorin Motsi Mabuse.

Staffel 12

Zum dritten Mal in Folge gewann 2019 Ekaterina Leonova, diesmal mit Handballprofi Pascal Hens (40), den "Let's Dance"-Titel. Für anfängliches Aufsehen sorgte allerdings Sängerin Kerstin Ott (38), die als erste weibliche Amateurtänzerin mit einer Frau als Tanzpartnerin antrat. Sie und Regina Luca (31) landeten leider nur auf Rang zehn.

Staffel 13

Aufgrund der aktuell schwierigen Situation entschied sich der Sender in diesem Jahr dazu, die Liveshows ohne Publikum stattfinden zu lassen – das hatte es vorher noch nie gegeben. Die neuen Tanztalente strengten sich dafür umso mehr an und schließlich belegte endlich mal wieder eine Frau den ersten Platz: Akrobatin Lili Paul-Roncalli (22) und Massimo Sinató holten so viele 30-Punkte-Bewertungen wie sonst kein Tanzpaar im Verlauf von "Let's Dance".

