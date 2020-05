Im vergangenen Jahr kämpften unter anderem Tobias Wegener (27), GNTM-Girl Theresia Fischer (28), Janine Pink (33) und Joey Heindle (27) bei Promi Big Brother um die Ehre und eine Menge Geld. Dort hatte es der Sänger in der Star-WG auf Zeit nicht immer leicht und wurde zum Schluss sogar zum Außenseiter in der Truppe. Dennoch hat Joey zu einem ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidaten auch heute noch Kontakt: Mit Janine versteht er sich immer noch prächtig!

Das verriet er jetzt ganz offen im Interview mit Promiflash. "Also nur mit Janine habe ich noch Kontakt, wir schreiben ab und zu", erzählte der 27-Jährige im Gespräch. Die Ex-Freundin von Tobi Wegener unterstütze ihn aktuell auch sehr – so habe sie erst kürzlich ihren Fans Joeys neuen Hit vorgestellt. "Das ist schon schön, dass viele aus der Showbranche einem helfen", schwärmte der Musiker weiter.

Dass Joey in Zukunft aber an solchen Reality-Formaten wie Promi-BB nicht mehr teilnehmen möchte, hat er gegenüber Promiflash aber ebenfalls deutlich gemacht: "Das Showbusiness hat etwas an mir kaputt gemacht", verriet der einstige DSDS-Star ganz unverblümt. Er habe in den vergangenen Shows zu viel von sich preisgegeben: "Ich habe zu viel Fernsehen gemacht und zu wenig Musik und deshalb kam das nie bei den Leuten an."

Anzeige

Sat.1 / Promi Big Brother Joey Heindle und Janine Pink, "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im Mai 2020

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de