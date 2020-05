Huch, wer zeigt sich denn da halb nackt auf Claudia Norbergs (49) Social-Media Account? Aktuell ist die Ex von Michael Wendler (47) bei Match! Promis auf Datingkurs neben Sarah Knappik (33), Marcellino Kremers und Sebastian Fobe (34) auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere an der Kuppelshow: Die VIPs lernen Normalos kennen. Jetzt scheint die Mutter von Adeline Norberg allerdings ein Auge auf ihren prominenten Kollegen geworfen zu haben. Claudia ist hin und weg von Sebi.

In ihrer Instagram-Story filmt die Blondine den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten beim Umziehen. Der Fitnesstrainer ist in dem Clip kurzzeitig oben ohne zu sehen, als er sein Shirt wechselt. "Mädels, guckt euch diesen Körper an", schreibt Claudia zu dem Clip. Ob die beiden sich etwa ineinander verguckt haben? Auf keinen Fall! "Sebi ist leider zu jung", stellt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin gegenüber RTL.de klar.

Wäre der 34-Jährige rund 20 Jahre älter, hätte Claudia offenbar nichts gegen ein Date. "Ansonsten wäre er ein Traum von Mann", kommt sie aus dem Schwärmen über ihren Show-Kollegen gar nicht mehr heraus. Sebi sei in ihren Augen ein ganz toller Mann. Und neben einem "zauberhaften Charakter", habe er noch dazu die perfekte Körpergröße.

Anzeige

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im April 2020

Anzeige

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-"Bachelorette"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de