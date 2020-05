Dieses Foto ist wirklich zum Dahinschmelzen! Im Februar wurden Robbie Williams (46) und seine Frau Ayda Field (41) erneut Eltern. Ihr Sohn Beau Benedict Enthoven ist bereits ihr viertes gemeinsames Kind – und darüber könnten die beiden offenbar kaum glücklicher sein. Im Netz zeigt Ayda immer wieder, wie ihr Liebster ihr bei der Versorgung ihres jüngsten Familienmitglieds unter die Arme greift. Nun fing die Schauspielerin einen besonders intimen Moment ein: Robbie beim Füttern seines Söhnchens.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Ayda ein Foto von dem Popstar und dem drei Monate alten Säugling. In einem lässigen Mickey-Mouse-Pullover sitzt Robbie auf einem Sessel und gibt dem kleinen Beau die Flasche. Die 41-Jährige ließ die Aufnahme kommentarlos für sich sprechen. Der Anblick bedarf ohnehin keines Wortes – es ist offensichtlich, wie glücklich der Sänger in diesem Augenblick war.

Die Fütterung seines Söhnchens ist aber längst nicht die einzige Aufgabe, die der Vollblutpapa liebend gern übernimmt, berichtet seine Gattin. Robbie liebt es, Beau in den Schlaf zu singen – auch solch einen Vater-Sohn-Moment teilte Ayda kürzlich stolz in einem Clip mit ihren Fans.

