Emotionale Zeilen von Timur Bartels (24)! Der Schauspieler wurde durch seine Rolle des Alex in der Krankenhausserie Club der roten Bänder und seine Teilnahme an dem Promi-Format Dancing on Ice bekannt. Doch 2019 musste der Berliner einen schweren Schicksalsschlag verkraften – sein Papa ist während seiner Zeit bei der Schlittschuh-Sendung überraschend verstorben. Zum Vatertag widmete er seinem Dad emotionale Zeilen via Social Media.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Timur ein paar Fotos, die seinen Vater und manchmal auch die beiden zusammen, zeigen. "Der beste Papa, den man sich vorstellen kann! Ich liebe dich wie niemand anderen. Du bist der beste, liebste, großzügigste und hilfsbereiteste Mensch von allen", schrieb der TV-Darsteller im zugehörigen Bildtext. Sein Vater werde auch nach seinem Tod immer sein Vorbild sein. Timur würde alles dafür tun, noch einen Tag mit ihm verbringen zu können.

"Ich freue mich auf den Tag, an dem ich dich irgendwann wiedersehen darf", offenbarte Timur in seinem emotionalen Post weiter. Er vermisse seinen Dad sehr und wünscht ihm darüber hinaus einen schönen Vatertag.

