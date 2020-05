Ellie Goulding (33) mag es lieber ruhig statt wild! Im Musikbusiness ist die britische Sängerin eine der ganz Großen: Mit Songs wie "Love Me Like You Do" begeistert sie regelmäßig ihre Fans. In der Vergangenheit hat die Blondine aber bereits verraten, dass sie trotz beruflicher Erfolge lange Zeit unter Selbstzweifeln litt. Um Unsicherheiten zu überspielen, habe sie oft auch zu alkoholischen Getränken gegriffen. Mittlerweile hat die Beauty aber von all dem offenbar genug. Sie gesteht: Ihre chaotischen 20er Jahre vermisse sie nicht.

Im Gespräch mit Glamour erinnert sich die heute 33-Jährige an ihre durch Eifersucht und Chaos geprägte Vergangenheit zurück. "Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich bin direkt von der Uni ins Tourleben gestartet und hatte keine Zeit, mich an Routine zu gewöhnen und mir über meine Persönlichkeit und meine Gewohnheiten bewusst zu werden", gibt sie ganz offen zu. Heute sei sie glücklich mit ihrem Mann Caspar Jopling (28) verheiratet und genieße das friedliche Eheleben mit ihm.

Wie gut es in Sachen Liebe bei dem Paar läuft, hatte die Musikerin erst kürzlich ebenfalls gegenüber der Zeitschrift ausgeplaudert. Sie offenbarte, dass es zwischen ihr und ihrem Liebsten noch nie so richtig gekracht habe. "Wir besprechen die Dinge, und wir streiten nie", verriet sie ihr Beziehungsgeheimnis.

