Die Sängerin Ellie Goulding (33) schwebt auf Wolke sieben! Erst im August des vergangenen Jahres gaben sich die Sängerin und ihr Liebster Caspar Jopling (28) in Großbritannien bei einer fulminanten Traumhochzeit das Jawort. Einige Monate nach der großen Feier gab die "Love Me Like You Do"-Interpretin jetzt einen Einblick in ihr Eheleben und verriet dabei: Bei Ellie und Caspar gibt es niemals Streit!

"Wir besprechen die Dinge, und wir streiten nie", öffnete sich Ellie vor Kurzem gegenüber Glamour und offenbarte damit ihr Ehegeheimnis: "Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, sprechen wir darüber." Das Paar würde Unstimmigkeiten nicht einfach so hinnehmen, sondern dem anderen die jeweilige Position erklären. Aufgrund dieser Tatsache bezeichnete die "Lights"-Sängerin ihre Beziehung auch als "erwachsen". Dieses harmonische Zusammenleben sei ihr auch besonders wichtig, denn sie ist sich bewusst, dass der Partner auch immer einen Einfluss auf das eigene Selbst hat: "Ich denke, dass jemand wirklich das Beste in dir hervorbringen kann, aber eben auch das Schlechteste."

Trotzdem wurden die Eheleute direkt in der ersten Zeit als Vermählte vor eine große Herausforderung gestellt. Aufgrund der aktuellen Lage hielten sie sich vor allem zu Hause auf und verbrachten somit jede freie Minute zusammen. Ellie zog aus dieser Zeit aber auch etwas Positives: "Das ist doch der Beweis, dass wir wirklich friedlich und glücklich zusammen sein können."

Anzeige

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Musikerin

Anzeige

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de