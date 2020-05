Der Übergang zwischen Privatleben und Beruf scheint momentan in Leighton Meesters (34) Leben fließend zu sein! Seit 2014 ist die Gossip Girl-Bekanntheit mit O.C. California-Star Adam Brody (40) verheiratet. Mittlerweile haben die zwei sogar einen gemeinsamen Sohn: Klein-Arlo! Umso drolliger, dass die beiden in der US-Sitcom "Single Parents" Eltern eines gemeinsamen Kindes spielen: Die Schauspielerin vergisst dabei allerdings manchmal, dass die zwei auch jenseits der Kameras eine Familie sind!

Das offenbarte die 34-Jährige, die aktuell ihr zweites Kind mit Adam erwartet, nun im Interview mit Entertainment Tonight: "Er ist der Kindsvater. In Wirklichkeit und im nicht-realen Leben. Manchmal denke ich nur: 'Stimmt ja, ich hatte vergessen, dass ich mit dir verheiratet bin.' Aber es ist toll, ihn hier zu haben", schwärmt Leighton von der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann. In der Serie spielt sie die Rolle der Single-Mutter Angie, ihr Real-Life-Gatte Adam verkörpert ihren Baby-Daddy Derek – und hat deshalb häufig Gastauftritte in der Sitcom.

Trotzdem würden sich Adam und seine Figur unterscheiden: "In der Show ist er ein kleiner Dummkopf und das ist sehr süß und außerdem ist er sehr gut aussehend", beschreibt Leighton die Rolle des Derek. Ihr Ehemann unterscheide sich charakterlich aber zu 98 Prozent von dem tollpatschigen Single-Vater.

Anzeige

Instagram / itsmeleighton Leighton Meester, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester

Anzeige

Instagram / itsmeleighton Adam Brody am Set von "Single Parents"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de