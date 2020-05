Hat sich Hailey Bieber (23) für ihre makellose Schönheit tatsächlich unters Messer gelegt? Schon seit Wochen und Monaten stehen Gerüchte im Raum, die Frau von Popstar Justin Bieber (26) habe einige Körperteile mit einem Besuch beim Beauty-Doc verschönern lassen. Im Netz tauchen sogar immer wieder Bilder auf, die einen vermeintlichen Vorher-Nachher-Vergleich des Models darstellen sollen. Davon hatte die Blondine jetzt offenbar genug und machte ihrem Ärger öffentlich Luft!

Wie Just Jared berichtete, soll erst vor wenigen Tagen erneut ein Schnappschuss aufgetaucht sein, der Hailey vor und nach einem plastischen Eingriff zeige. In den Kommentaren des Bildes meldete sich die blonde Schönheit jetzt selbst zu Wort: "Hört auf damit, Bilder zu verwenden, die bearbeitet wurden!" Sie bestehe darauf, nichts an ihrem Gesicht verändert zu haben. "Das Foto auf der rechten Seite zeigt nicht, wie ich wirklich aussehe", stellte die 23-Jährige klar.

"Also wenn ihr mein 13-jähriges Ich mit heute vergleichen wollt, dann nutzt wenigstens ein Foto, das nicht allzu verrückt bearbeitet wurde", appellierte Hailey an alle Nutzer, die in Zukunft weiterhin über diverse Schönheitsoperationen würden spekulieren wollen. Dem Ersteller des Beitrags scheint sie aber vorerst den Wind aus den Segeln genommen zu haben – kurz nach Haileys Kommentar wurde die Collage im Netz gelöscht.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Hailey Bieber, TV-Bekanntheit

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Februar 2020



