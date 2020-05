Für den Ehrentag ihres Liebsten hatte sich Herzogin Meghan (38) etwas ganz Besonderes überlegt! Seit Juli 2016 gehen die ehemalige Schauspielerin und Prinz Harry (35) gemeinsam durchs Leben. Nach der Hochzeit im Mai 2018 folgte mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohns Archie Harrison (1) ein weiterer Höhepunkt. Vergangenen September feierte der Sechste in der britischen Thronfolge dann seinen 35. Geburtstag – und wurde zu diesem Anlass von Meghan mit einem süßen Einfall überrascht!

Wie ein Insider des Hofes gegenüber People verriet, veranstaltete Meghan an diesem Tag eine aufwendige Feier, die an ihr gemeinsames Campingabenteuer in Botswana erinnern sollte. Dazu hatte die Herzogin mit einem Zelt und Schlafsäcken die damalige Übernachtungssituation im Garten der königlichen Residenz Frogmore Cottage nachgestellt. "Es ist ein Ort, der ihnen und insbesondere Harry sehr viel bedeutet", erklärte die Quelle. Kurz nach ihrem ersten Kennenlernen hatten die Eheleute das afrikanische Land bereist.

Im Sommer 2017 haben Harry und Meghan erneut eine dreiwöchige Auszeit in Botswana verbracht. Auch der Verlobungsring der einstigen Suits-Darstellerin hat eine Verbindung zur südafrikanischen Heimat zahlreicher Wildtiere: Der funkelnde Diamant der Beauty stammt ebenfalls aus der dortigen Gegend.

