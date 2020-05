Hätte sich Bauer sucht Frau International-Kandidat Reiner für Verena mehr ins Zeug legen sollen? Während der Hofwoche wollte die Westfälin den Cowboy eigentlich besser kennenlernen. Doch sie hatte das Gefühl, dass er sie nicht so richtig an sich heranlassen wollte. Darum fasste sie einen folgenschweren Entschluss: Sie will die Heimreise antreten. Ausgerechnet nach ihrem Korb dämmert Reiner plötzlich, dass vielleicht doch mehr draus hätte werden können...

"Ich bin halt auch nicht so der Typ, der sich gefühlsmäßig so in die Karten reinschauen lässt", erklärte der Ranchbetreiber sein distanziertes Verhalten. Dass Verena das als Desinteresse interpretiert habe, finde er sehr schade. Er hätte sich definitiv ein anderes Ende gewünscht, aber so sei das "Projekt Love" eben gescheitert. Der Single-Dame selbst gehe es laut eigener Aussage zwar gut mit der Entscheidung. Trotzdem gab sie zu: "Man hat halt Gefühle. Ich wollte diesen Mann halt einfach kennenlernen."

Beim Abschied vergoss sie dann sogar ein paar Tränchen und der Pferdeliebhaber nahm sie daraufhin in den Arm. "Wir haben uns umarmt, das erste Mal jetzt. Endlich hat er mal Gefühle gezeigt. Ich finde das auch klasse", betonte Verena. Und Reiner stellte fest, dass es ein schöner Moment gewesen sei. "Vielleicht ist uns beiden jetzt auch klar geworden, dass da mehr hinter steckt, als wir gedacht haben." Was meint ihr: Bereut Reiner sein Verhalten rückblickend? Stimmt ab!

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Reiner aus Ungarn

Instagram / inka.bause Inka Bause im Februar 2020

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Reiner aus Ungarn



