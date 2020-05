Marcellino Kremers hat sich für einen neuen Look entschieden! Seit einigen Wochen scheint eine blonde Haarpracht regelrecht im Trend zu liegen: Nachdem erst vor wenigen Wochen Sänger Pietro Lombardi (27) sein Haupthaar aufhellen ließ, legte vor einigen Tagen auch Ex-Big Brother-Kandidat Serkan Yavuz (27) mit einer Blondierung nach. Offenbar hat nun auch Reality-TV-Star Marcellino Gefallen an dem Trend gefunden: Er zeigte sich jetzt ebenfalls mit heller Frise!

Neben Marcellinos durchtrainiertem Oberkörper sticht einem auf dem aktuellen Instagram-Bild auch die Frisur des Muskelmannes direkt ins Auge: Statt wie gewohnt mit braunem Haar präsentiert sich der ehemalige Love Island-Hottie mit strahlendem Lächeln nun in einem äußerst hellblonden Style. Der Schnitt der Haare ist hingegen unverändert.

Dem 27-Jährigen scheint sein neues Aussehen bestens zu gefallen – seine Follower müssen sich hingegen an den neuen Anblick erst noch gewöhnen: "Sehr mutig, aber sieht gut aus!" und "Dunkle Haare stehen dir aber viel mehr!", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Mai 2020

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de