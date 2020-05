Zurückhaltende Worte von Verona Pooth (52) über Dieter Bohlens (66) Können am Mikrofon! Am vergangenen Sonntag war die Werbe-Ikone bei Grill den Henssler zu Gast und gewährte beim Zubereiten des Desserts nicht nur Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben mit ihrem Ehemann Franjo (50). Auch auf ihren Ex wurde sie angesprochen und erlaubte sich einen Seitenhieb auf den DSDS-Juror. Veronas Meinung nach könne der Blondschopf eigentlich nicht singen – aber er gebe sich immerhin Mühe!

Um die in Bolivien geborene Verona beim Kochen zu motivieren, sangen ihre Teamkollegen Ross Antony (45) und Prince Damien (29) ihr ein Ständchen. Davon beeindruckt, fragte Moderatorin Laura Wontorra (31) neugierig in der Vox-Sendung: "Hat jemand schon mal so schön für dich gesungen? Natürlich Dieter Bohlen irgendwann mal. Aber der kann ja gar nicht singen, ne?" Die Antwort der Zweifach-Mama fiel nicht gerade begeistert aus: "Na ja, wie man's so nimmt. Also so richtig weiß ich jetzt auch nicht, aber er gibt sich Mühe. Und es klappt ja irgendwie."

Bevor Verona in dem Unternehmer Franjo Pooth ihren Langzeitpartner fand, war sie vor allem durch die kurze Ehe mit dem Ex-Modern Talking-Mitglied bekannt geworden. Lediglich vier Wochen waren die beiden miteinander verheiratet. Dieter als Ex zu haben, scheint jedoch für einige nicht die schlechteste Ausgangslage zu sein. "Ich wünschte, es wäre mein Ex", murmelte Prince Damien, nachdem er in der Kochsendung darauf angesprochen worden war, dass der Pop-Titan und er sich von seiner DSDS-Teilnahme im Jahr 2016 kennen.

TVNOW / Frank W. Hempel Ross Antony, Verona Pooth und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Verona Pooth, Prince Damien, Kochcoach Maximilian Lorenz und Ross Antony bei "Grill den Henssler"

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror



