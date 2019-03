Kaum eine andere Ehe in Deutschland sorgte in den 90er Jahren für mehr Aufsehen als die von Dieter Bohlen (65) und Verona Pooth (50)! Der Musikproduzent und die damalige Miss American Dream lernten sich in einem Hamburger Tonstudio kennen – und wenig später auch lieben. Nach einer überraschenden Verlobung, einer Spontan-Hochzeit in Las Vegas und vier gemeinsamen Wochen als verheiratetes Paar reichte Verona jedoch die Scheidung ein. Fremdgeh- und Gewalt-Vorwürfe gegen den Pop-Titan standen im Raum! Nachdem die beiden im Mai 1997 offiziell geschieden wurden, herrschte Funkstille. Jetzt verrät Verona, wie das erste Wiedersehen etliche Jahre später verlief!

Im Frühjahr 2013 brachte das Schicksal die beiden wieder zusammen – und das völlig unerwartet. Verona sei gerade mit ihrem damals neunjährigen Sohn Diego unterwegs nach Hamburg gewesen, um dort ein Mutter-Kind-Wochenende in zu verbringen, als der Modern Talking-Star plötzlich im selben Flieger saß. "Ich spürte, hier liegt weder Hass noch Abscheu in der Luft, sondern Harmonie", beschreibt die 50-Jährige das Szenario in ihrer Autobiografie Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip. "Oft romantisiert man die Dinge, die weit in der Vergangenheit liegen, doch das hier war eine Grundsympathie, ein Gefühl, das schon immer zwischen uns existierte", lauten die freundschaftlich gestimmten Zeilen weiter.

Verona und Dieter plauderten miteinander und auch die Verabschiedung fiel harmonisch aus. "Ein Händeschütteln wäre steif und nicht passend gewesen, also gab ich ihm zwei Küsschen, eins rechts, eins links", heißt es in ihrem Buch, das Ende Februar 2019 erschien.

