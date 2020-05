Amors Pfeil hat bei diesen beiden wohl mitten ins Herz getroffen! Bei First Dates Hotel suchen Singles jedes Alters nach der ganz großen Liebe. Zwischen Business-Frau Iris (64) und Rentner Dieter (62) hat es von Anfang an gefunkt, sodass die beiden sich bei einem zweiten Date noch näher kommen konnten – und das so nah, dass Dieter nicht lang zögerte: Er stellte seiner Iris die alles entscheidende Frage!

Bei einer entspannten Boots-Tour unterhielten sich die zwei ziemlich glücklich miteinander. Dieter war einfach so von seiner Herzdame fasziniert, dass er ihr die Frage aller Fragen stellte. "Ich möchte dich gerne zu meiner Frau machen", überfiel der sympathische Rentner seine Liebste. Und Iris? Die war völlig sprachlos aber überglücklich. "Es ist wie ein Traum", so die Unternehmerin ganz perplex.

Dieter war sich aber sicher, mit Iris an seiner Seite alt werden zu wollen. "Im 'First Dates Hotel' habe ich das gefunden, worauf ich gehofft hab. Dass ich die Frau finde, die zu mir passt", zog er überglücklich sein Fazit. Nach den Dreharbeiten stehen die beiden aktuell nur telefonisch in Kontakt – allerdings stellt die Fernbeziehung für das Paar ein Problem dar. Ob die beiden also noch vor den Traualtar schreiten werden, ist ungewiss.

