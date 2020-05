Sie hat einfach genaue Vorstellungen! Bei First Dates Hotel suchen Singles jedes Alters die ganz große Liebe. Roland Trettl (48) spielt dabei wieder Amor und führt Paare in einem traumhaft schönen Hotel zusammen. Auch Powerfrau Iris (64) versucht noch mal ihr Liebes-Glück in diesem Dating-Format. Doch ist bei ihren besonderen Vorstellungen auch das perfekte Match dabei? Iris hat nämlich einen ganz genauen Männer-Geschmack!

Gleich zu Beginn macht die Designerin klar, was ein absolutes No-Go für sie wäre. "So ein Opa-Typ, der die ganze Zeit nur rumhängt, ist nichts für mich", erzählt die Unternehmerin. Dass Iris ziemlich anspruchsvoll ist, verbirgt sie erst gar nicht. "Kopf Pierce Brosnan (67), Körper Arnold Schwarzenegger (72)", macht sie schnell ihr Beute-Schema klar. Aber auch Übergewicht oder eine kleine Körpergröße kommen der geschiedenen Frau nicht in die Tüte. Ob ihr Date Dieter das auch alles erfüllen kann?

Der erste Eindruck stimmt bei den beiden auf jeden Fall schon mal. "Die Begrüßung war so, als ob wir uns schon gekannt hätte. Wir waren uns von Anfang an sympathisch", gibt Iris offen zu. Auch Dieter ist einfach nur hin und weg von der Business-Lady und überschüttet sie mit Komplimenten.

