Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) schwelgen in Erinnerungen! Am 24. Mai 2014 gaben sich der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Seitdem kursierten in den Medien zwar immer wieder hartnäckige Krisengerüchte, trotzdem geht das Paar noch immer gemeinsam durchs Leben – und das mittlerweile seit sechs Jahren. An ihrem Hochzeitstag widmeten sich Kim und Kanye nun süße Zeilen.

Die Unternehmerin postete auf ihrem Instagram-Account zwei Bilder, auf denen sie sich ganz eng an ihren Mann kuschelt und ihn liebevoll auf die Wange küsst. "Sechs Jahre geschafft! Auf die Ewigkeit!", kommentierte sie den Beitrag. Außerdem teilte sie in ihrer Story noch eine Reihe von Throwback-Pics, die sie und Kanye an ihrem großen Tag zeigen. "Alles Liebe zum Hochzeitstag Babe", schrieb sie dazu.

Fan-Accounts des Rappers zelebrierten den romantischen Tag ebenfalls: Auf einem Profil wurde sogar ein Video geteilt, das den Antrag 2019 zeigt. An Kims 33. Geburtstag im Oktober 2013 war Kanye vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr die Fragen aller Fragen gestellt – und zwar vor einem großen Publikum im Baseball-Stadion in San Francisco.

ActionPress Kanye West und Kim Kardashian in New York

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der FGI Night Of Stars Gala 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West im Mai 2020



